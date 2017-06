Passo a passo para copiar a escova modelada de Paolla Oliveira

A policial Jeiza, interpretada pela atriz Paolla Oliveira, 35 anos, é um sucesso na novela A Força do Querer, exibida pela Rede Globo. Incorruptível, feminista e lutadora de MMA, a oficial chama a atenção na trama das 21h por ser um mulher de muita garra e determinada em suas ações.

Além de ser uma inspiração para as mulheres no modo em que conduz a vida, a personagem vivida por Paolla também as inspira quando o assunto é beleza.

O penteado utilizado pela policial, chamado escova modelada, é uma sensação entre o público que acompanha a novela e entre as celebridades.

O motivo da adoração se deve ao efeito de cachos naturais e movimento aos fios que a escova modelada proporciona. “As ondas no estilo Jeiza garantem um visual desde o sensual até mais romântico, dependendo do acabamento. Além de alinhar os fios, a escova também ajuda a eliminar o frizz. O segredo de um bom resultado está na escolha do modelo da escova e no manuseio do secador”, explica o cabeleireiro Alexandre Liupekevicius, do salão Criar by Fabinho Araújo, que ensina como fazer em casa o mesmo look usado por Paolla Oliveira para dar vida à Jeiza.

Passo a passo

Secagem: Para após sair do banho, enxugue o cabelo com a toalha para retirar o excesso de água. Em seguida, aplique protetor térmico para para proteger os fios do calor gerado pelo secador. Seque aproximadamente 80% do cabelo até que eles fiquem ligeiramente úmidos.

Escova: Liupekevicius indica o uso de uma escova de madeira pequena com cerdas de javali para o procedimento.

Na hora de escovar os fios, divida o cabelo em duas partes, prenda-o em dois coques e libere mechas de largura mediana cada vez em que passar a escova pelos fios.

O ideal é iniciar o alisamento pela nuca e seguir em direção ao topo da cabeça. No processo, envolva cada mecha do cabelo com a escova na posição vertical e solte-a com movimento circular para dar definição aos cachos.

Efeitos: Para quem deseja um efeito mais selvagem, como o da modelo Gisele Bündchen, basta jogar a cabeça para frente, para que os cachos se soltem, e finalizar o penteado com o spray de fixação a seco para não destruir as ondas.

As mais românticas e que preferem looks mais clássicos e discretos podem usar um pente largo para ajudar a soltar os cachos assim que terminarem de fazer a escova.

