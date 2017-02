Entenda a confusão que aconteceu no Oscar 2017

A mais recente edição do Oscar, que ocorreu no último domingo (26), foi marcada por momentos incríveis e também por uma grande confusão. Durante a entrega do prêmio de Melhor Filme, a categoria mais solene da noite, houve um erro na entrega dos cartões.

Quando os atores Warren Beatty e Faye Dunaway subiram ao palco do Teatro Dolby, em Los Angeles, o ator norte-americano titubeou para anunciar o vencedor. Faye então acreditou que era uma brincadeira por parte do parceiro, mas não. No cartão recebido, constava o nome da atriz Emma Stone, que havia levado a estatueta na categoria Melhor Atriz, anteriormente, pelo musical “La La Land: Cantando Estações“.

Então, Faye apressa Beatty, que mostra o conteúdo do cartão e anuncia o musical como vencedor. Na sequência, a equipe subiu ao palco para receber o prêmio e agradecer. Jordan Horowitz, produtor da película, inicia seu discurso. Depois, com a palavra, o produtor Marc Platt dá continuidade à solenidade e uma movimentação estranha toma conta dos fundos do palco. Membros da produção do evento conferem o envelope que estava na mão dos atores que anunciaram a categoria.

Finalmente, após terminar de discursar, o produtor cinematográfico Fred Berger diz: “Nós perdemos, aliás.” Em seguida, Horowitz se aproxima do microfone e confessa: “Caras, caras. Não. Sinto muito. Há um erro. ‘Moonlight’, vocês ganharam como melhor filme. Isso não é uma brincadeira.”

Então, todo o elenco de “Moonlight: Sob a Luz do Luar” se dirige ao palco para receber as estatuetas e Beatty acrescenta: “Eu quero contar o que aconteceu. Abri o envelope e dizia ‘Emma Stone, La La Land‘. Por isso que eu dei uma olhada tão demorada a Faye e a você. Eu não estava tentando ser engraçado.”

De acordo com informações divulgadas pelo periódico norte-americano Los Angeles Time, somente dois funcionários da agência de auditoria PricewaterhouseCooper, contratada para entregar os envelopes, sabiam os resultados antes do pronunciamento oficial. A dupla se localizava nas extremidades do palco, com envelopes idênticos para entregar aos apresentadores. Isto é, existiam dois cartões iguais que continham o nome dos laureados com a estatueta. É a primeira vez em 89 cerimônias que uma confusão deste porte acontece. De qualquer forma, de virada é mais gostoso, e o grande vencedor da noite foi o drama de Barry Jenkins.