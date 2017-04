Em rara aparição, Gabriela Duarte posa com filhos e marido

Sempre discreta em relação à privacidade da família, a atriz Gabriela Duarte, 43, aproveitou a sexta-feira (21) para compartilhar uma foto ao lado dos filhos e do marido.

Manuela e Frederico, de 10 e 5 anos, foram clicados ao lado dos pais, felizes, em um hotel de praia. Minutos depois do compartilhamento, os fãs já se derretiam em elogios: “Família linda” são termos quase obrigatórios nos comentários!

A post shared by gabriela duarte (@gabidu) on Apr 21, 2017 at 8:23am PDT

Duas semanas atrás, ela já havia mostrado a primogênita com cabelos cor de rosa, mas como é bom ver todos reunidos, não? Gabriela é casada com o fotógrafo Jairo Goldfuss desde 2002 e estava afastada das telinhas há quase 4 anos antes de aparecer no elenco de A Lei do Amor.

bom dia 2a feira !!❤️❤️❤️ A post shared by gabriela duarte (@gabidu) on Feb 6, 2017 at 7:48am PST