Em rara aparição, filho de Michael Jackson fala sobre o pai

O filho do cantor Michael Jackson, Prince, convedeu uma rara entrevista na última segunda-feira (6) ao programa estadunidense “Good Morning America.

Durante a conversa, revelou que só teve noção da fama do pai quando viu que pessoas passavam mal em seus concertos. “Quando vi os vídeos dos shows do meu pai, com marmanjos e musculosos desmaiando de emoção, vi que havia algo de mais ali”, revelou o jovem.

Aos 20 anos, o jovem é estudante de administração na prestigiada Loyola Marymount University, de Los Angeles, e aproveitou para falar da ONG que co-fundou, a Heal L.A., que ajuda moradores de rua. Ele prefere evitar aparições públicas, mas disse que abriu uma exceção, pois a causa é nobre.