Eliana sofre descolamento de placenta e se afasta da TV

A apresentadora Eliana foi afastada da TV ordens médicas. Grávida de uma menina, ela sofreu descolamento de placenta e precisa fazer repouso absoluto para evitar um parto prematuro, que pode ser prejudicial ao bebê.

A estrela, que já é mãe de Arthur, do casamento com o músico e empresário João Marcelo Bôscoli, tem 43 anos. A notícia da nova gestação, fruto do relacionamento com o diretor de televisão Adriano Ricco, foi compartilhada em seu programa, no início de abril, mas sem detalhes sobre o estágio em que estava.

A CLAUDIA de maio, em carta de homenagem ao Dia das Mães, ela já havia contado que precisou passar por uma cirurgia aos três meses de gravidez. Neste momento, mais uma vez, dedica-se ao cuidado de sua bebê.

“Fazemos tudo por nossos filhos e já estou cuidando da minha pequena ainda dentro da barriga com muita dedicação. Por conta de um desses acontecimentos que não podemos controlar, apenas aceitar, estou em repouso por ordens médicas. Farei de tudo para que ela cresça e se desenvolva da melhor maneira possível aqui dentro. Preciso salvar minha filha de um parto muito prematuro“, escreveu Eliana no seu perfil no Instagram, na noite desta segunda-feira.

“Tive um descolamento da placenta. Sei que não depende só da minha vontade e do meu esforço, mas farei o impossível para trazer o meu fruto da melhor maneira que Deus permitir. Enquanto escrevo aqui na cama, sem poder levantar para nada, nada mesmo, lágrimas de dúvidas e medo escorrem pelo meu rosto. Mas tenho fé que em breve trarei boas notícias“, continuou.

No post, a apresentadora também revelou que o filho, Arthur, de 5 anos, tem dado força neste momento delicado. “Lidar com essa angústia é um exercício diário de paciência, consciência e amor. Arthur me ajuda muito nesse desafio. Ele está sempre comigo quando volta da escola. Este é o melhor momento do meu dia, pois seu astral e alegria enchem meu coração de esperança. Juntos, nós desenhamos, conversamos e brincamos na medida do que eu posso. Ele está até se divertindo ao escalar a minha cama, que é alta, quando vem fazer desenhos ao meu lado para relatar o seu dia. Seu carinho comigo e com a irmã emociona quem vê. Já passa a mãozinha na barriga e conversa com ela dando o seu ‘Oi, irmãzinha’. Não conheço criança mais doce que ele… Adriano e minha mãe também me ajudam bastante”, desabafou.

A apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, substituirá Eliana a partir desta semana na atração dominical.