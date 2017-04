Ele cresceu! Veja como está o filho de Pedro Bial e Giulia Gam

O tempo passa e, quando nos damos contas, as crianças já cresceram. É o caso de Theo, fruto da união do apresentador Pedro Bial com a atriz Giulia Gam. Longe dos holofotes, o jovem está com 19 anos e pouco se sabe da sua intimidade.

Segundo a mãe, o jovem é independente e, para que essa traquilidade fosse conquistada, o bom relacionamento com o pai foi peça fundamental. “A relação entre a gente está tranquila, graças a Deus. Fiquei muito tempo em São Paulo, voltei para o teatro, então a gente nem tem se falando muito. Ele também se casou, então muito como está a vida dele. Mas o Theo está ganhando independência, ficando maior, então as questões já são mais resolvidas com ele mesmo”, revelou ao GShow.

Separados desde 2000, os primeiros passos após o divórcio foram difíceis. “A briga pela guarda de Theo me colocaram no meio de um furacão. O assunto era novidade, começava a se falar sobre guarda compartilhada. Até então, depois da separação a criança ficava com a mãe e ponto. Minha intimidade virou objeto de especulação”, disse em entrevista à coluna da jornalista Monica Bergamo.

Felizmente, tudo ficou bem e todos parecem felizes. Veja os cliques: