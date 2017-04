Ele cresceu! Veja como está João Augusto Liberato, filho do Gugu

Gugu Liberato, 58 anos, é um velho conhecido dos telespectadores! Entretanto, apesar da vida de holofotes, ele costuma manter a família longe das telinhas e do meio artístico. Não à toa, quando aparecem cliques ao lado dos pequenos, os internautas se derretem em elogios.

Foi o que aconteceu no último dia 10 de abril. Para felicitar o pai pelo aniversário, João Augusto Liberato, de 15 anos, compartilhou uma foto em sua conta do Instagram ao lado do apresentador.

Meu pai, meu herói! Feliz aniversário. Te amo! 🎉🎂🎁❤️ A post shared by João Augusto Liberato (@chefdofuturojoaoaugusto) on Apr 10, 2017 at 4:34am PDT

“Meu pai, meu herói”, escreveu na legenda, que foi carinhosamente retribuída com um “eu te amo” vindo de Gugu. Já os fãs, constataram a passagem do tempo e lembraram da infância do herdeiro. “Como está grande!” e “É o mesmo sorriso!”, completaram outros.