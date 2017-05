Ele cresceu! Gio Antonelli compartilha fotos com o filho Pietro

A atriz Giovanna Antonelli, 41 anos, aproveitou a manhã desta quarta-feira (24) para se declarar para o filho Pietro. Hoje é aniversário dele, que completa 12 primaveras.

O jovem é fruto do relacionamento de Giovanna com o também ator Murillo Benício. As leitoras de CLAUDIA, com certeza, reviverão uma memória: a primeira vez em que o herdeiro do casal apareceu em público foi nas páginas da revista, em 2008, quando tinha apenas 3 aninhos.

Hoje, ele não é mais esse garotinho, mas continua adorável — e a cara dos pais! Veja o compilado de fotos publicado pela atriz: