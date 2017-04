Elas cresceram! Veja como estão as gêmeas do filme “O Iluminado”

O filme de terror O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, estreou nos cinemas em 1980, tornando-se um clássico cult. O enredo se passa no Hotel Overlook, isolado no interior do Colorado, nos Estados Unidos. Em umas das cenas mais icônicas, aparecem duas gêmeas de 10 anos de idade com seus vestidos azul celeste.

Quase três décadas depois, as gêmeas Louise e Lisa Burns, 47 anos, que interpretaram as garotas, não fazem mais aparições no cinema. Lisa é advogada e Louise é cientista. Nascidas em Londres, as duas continuam a viver na cidade londrina.

Em entrevista ao jornal Daily Mail no ano passado, as gêmeas comentaram sobre o trabalho com o aclamado diretor Kubrick: “Eu sempre penso que fomos convidadas para uma festa super exclusiva e nós éramos as mais jovens, as mais sortudas, de estar lá”.