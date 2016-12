Ela cresceu! Veja como está a indiazinha ‘Tainá’ hoje

A paraense Eunice Baía, conhecida nacionalmente por ter dado vida aos 8 anos à indiazinha Tainá, nas duas versões do longa Tainá – Uma aventura na Amazônia (2001) e Tainá 2 – A Aventura Continua (2004), cresceu!

Aos 26 anos, Eunice, aparentemente, deixou de investir na carreira de atriz e passou a dedicar-se à área de design de moda e tem até um lindo filhinho chamado Antônio. Ela também atualiza sua conta no Instagram frequentemente com fotos ao lado do filho ou posando sozinha. Quem aí também adorou conferir este filme nas telonas?

Confira abaixo seus cliques mais fofos:

Estamos na Martim de Sá 39 !!! A photo posted by ● EUNICE BAÍA ● (@eunicebaia) on Nov 5, 2016 at 6:49am PDT

Como vou ficar tanto tempo longe de uma pessoa que diz: te amo do tamanho do coração do universo.???? #coracaoapertado#meuanjo#meuamor#meutudo#minhavida#amomaisquetudonavida ❤ A photo posted by ● EUNICE BAÍA ● (@eunicebaia) on Nov 30, 2015 at 5:05am PST

O amor da minha vida! Meu filho, minha paixão 😍 sou doida por essa mini pessoa ❤ #3a6m#puroamor#amormaiorqueouniverso#amopordemais A photo posted by ● EUNICE BAÍA ● (@eunicebaia) on Nov 22, 2015 at 3:18pm PST