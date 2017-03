Durante show, Victor Chaves desabafa sobre acusação de agressão

O cantor Victor, da dupla com o irmão Leo, aproveitou o intervalo entre duas músicas em um show para desabafar sobre a repercussão da denúncia de agressão feita por sua esposa, Poliana Chaves, que está grávida. O laudo por lesão corporal foi divulgado no início da semana passada, o resultado foi negativo. Desde que o caso veio à tona, o cantor está afastado do programa The Voice Kids, do qual era jurado ao lado do irmão.

O momento foi registrado por um fã. “O que é verdade a gente não conhece. As pessoas que quiseram crer na minha verdadeira essência são as pessoas que conhecem o meu lado bom, meu lado artístico e humano“, desabafou o sertanejo durante a apresentação. “Você só se defende quando não admite o erro. E, quando você tem a consciência limpa, não é necessário defender nada“.

Victor também criticou quem o julgou antes do fim das investigações: “Quando a gente percebe um monte de gente xingando, julgado e condenando na situação que eu passei, o que eu aprendi com isso foi que, quando vi aquele tanto de gente condenando sem julgamento algum, eu percebi que minha ficha caiu na hora e eu disse: ‘Já fui igualzinho a vocês. Agora sou menos’. Sinceramente, eu julgava tão fácil, condenava tão fácil quando eu via alguma coisa na TV com a qual eu nem tinha ligação alguma. Isso está sendo muito importante“. Ao fim, ele agradeceu o apoio do irmão. “O cara que me estendeu a mão quando eu estava bem debaixo d’água, sem respirar, foi o meu irmão. Eu agradeço muito“, disse.

Veja: