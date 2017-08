Aprenda a fazer os 4 drinks que a Elizabeth II toma diariamente

Entre um compromisso real e outro, existe quatro momentos que são essenciais à rotina da Rainha Elizabeth II, 91 anos. E não estamos falando da leitura de livros, atividades físicas ou práticas semelhantes para relaxar. O que é fundamental para o bem-estar da monarca é a ingestão de seus quatro drinks amados.

De acordo com o jornal de The Independent, o consumo de quatro bebidas alcóolicas específicas pela Rainha é seguido à risca diariamente.

Com 65 anos de reinado, Elizabeth II sempre bebe uma dose de gim misturado ao vinho dubonnet antes do almoço; durante a refeição, a Rainha opta pelo vinho; em seguida, a líder do Reino Unido serve-se de um martini seco. À noite, depois de cumprir todos os seus deveres e antes de deitar-se, a governante aprecia uma taça de champanhe ao lado do marido, o príncipe Philip, que dá preferência para um copo de cerveja.

Leia mais: Gosta da família real britânica? Veja The Crown

A informação sobre os hábito alimentares da Rainha – que foi publicada em fevereiro de 2017 e revivida nesta semana – causou espanto entre a população do Reino Unido, já que as diretrizes do país recomendam que cada pessoa consuma, no máximo, 14 unidades alcoólicas semanais. Ou seja: 2,3 doses de álcool por dia – bem longe das ingeridas pela monarca, já que cada drink tem mais de uma dose de álcool.

A seguir, ensinamos como preparar os drinks (e suas variações) amados pela Rainha Elizabeth II:

1. Gin com Dubonnet

O gin com dubonnet é tão adorado pela Rainha, que ela apelidou o momento dedicado a ele como “gin o’clock” (“hora do gim”). Para Elizabeth II, a melhor maneira de apreciar a bebida é com uma pitada de vinho acompanhado e de frutas cítricas – como o limão e a laranja.

2. Sangria de vinho tinto

O vinho é o companheiro fiel da Rainha em seu almoço. Uma variação da bebida é transformá-la em uma sangria bem refrescante com saborosos pedaços de laranja para incrementar seu sabor.

3. Dry Martini

Para acompanhar a digestão de seu almoço, siga os passos de Elizabeth e aprecie um belo dry martini.

4. Drinque kir royal da sorte

Para encerrar o dia como uma rainha, nossa dica é este drink preparado com espumantes e sementes de romãs.