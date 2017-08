A Força do Querer: Divulgadas fotos de Carol Duarte como Ivan

A reviravolta da personagem Ivana, interpretada pela atriz Carol Duarte, 25 anos, vem sendo gravada nos últimos dias. A personagem da novela a Força do Querer é um homem transsexual e, nos últimos episódios da trama, deu início à mudança de gênero através da ingestão de hormônios – e passará a se chamar Ivan.

O episódio vai ao ar no dia 29/08, próxima terça-feira, segundo o GShow. Nesse dia, a personagem terá um encontro emocionante com sua família. Ivana sofre com o preconceito e a incompreensão dos parentes perante seus sentimentos e o modo como se vê.

Após uma conversa cheia de mágoas e desabafos, a personagem decidirá cortar o cabelo para começar, aos poucos, a assumir sua identidade masculina.

Confira abaixo a sequência de fotos onde a personagem muda seu visual, e o resultado final: