“Daria qualquer coisa para ter minha mãe de volta”, diz Jolie

A atriz Angelina Jolie, 41 anos, abriu seu coração a respeito de sua falecida mãe, a também atriz Marcheline Bertrand (1950-2007) em uma comovente entrevista a Elle France.

Na conversa com jornalista francesa Marianne Pearl, Angelina contou como se espelha na mãe para criar seus seis filhos. “Eu daria tudo para tê-la de volta neste momento. Eu tenho precisado dela. Eu converso com ela em minha mente e tento pensar o que ela faria e como ela me guiaria.”

Um de seus objetivos é que ela seja um exemplo para as crianças assim como Marcheline foi para ela. A mãe de Angelina morreu em 2007 vítima de câncer no ovário, aos 56 anos.

Na mesma entrevista, Angelina disse acreditar que a mãe seria uma pessoa fundamental na vida de Maddox, 15 anos, Pax, 13, Zahara, 12, Shiloh, 10, e aos gêmeos Vivienne e Knox, de 8 anos – seus filhos com o ator Brad Pitt. “Eu sei o quanto ela teria contribuído para a vida deles. E eu fico triste que eles tenham perdido isso.”

Para manter viva a presença e a memória da mãe em sua vida, Angelina também se empenha em participar de projetos que estejam relacionados a valores afetivos de Marcheline quando essa era vida. Recentemente, serviu como inspiração para a criação do perfume da Guerlain — marca preferida da mãe em vida.