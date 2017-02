Cris Vianna conta como se prepara para desfilar no Carnaval

Rainha da bateria da Imperatriz Leopoldinense desde 2013, Cris Vianna, 39 anos, procura seguir uma alimentação saudável e praticar exercícios o ano todo. “Como eu amo comer, tento malhar com disciplina para manter o equilíbrio”, conta a atriz que, este ano, tem sua estreia na avenida marcada para o dia 26, no Rio de Janeiro.

“Não me cobro um tipo de corpo específico, mas gosto de me sentir bonita nos desfiles”, revela. Luiz Roque, personal trainer queridinho das celebridades cariocas, é quem dá o treino, sem moleza. Engana-se quem pensa que, só porque são namorados, o moço pegaria mais leve…

CLAUDIA Como você se prepara para o Carnaval?

CRIS VIANNA Comecei a policiar a dieta em dezembro para compensar a comilança de fim de ano. Desde o início de janeiro, intensifiquei os treinos na academia e estipulei a meta de malhar todos os dias. Para reforçar, incluí aulas de pilates e balé fitness. Meu objetivo é fortalecer os músculos para não ter lesões. Respeito quem tem abdômen cheio de gominhos, mas eu não conseguiria. Prefiro focar na saúde.

CLAUDIA O que é indispensável nesse período?

CRIS VIANNA A supervisão de um profissional – e eu tenho a sorte de namorar um! (risos). Mas ele não dá colher de chá não. Já consegui enrolar outros profissionais mas, como o Luiz me conhece bem, não dá bola quando reclamo de algo, pois sabe que é preguiça. Antigamente, quando queria emagrecer, era mais fácil. Agora preciso me controlar e, para isso, sigo a lei da compensação. Abdiquei de doces, por exemplo, para poder comer os salgados com a consciência mais tranquila.