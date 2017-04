Eles cresceram! Veja como estão 17 atores mirins atualmente

1. Maísa Silva

Maísa, 14 anos, brilhou na televisão brasileira desde muito criança. Logo aos 3 anos ela participou de um quadro de calouros do Programa Raul Gil, na Record e na Band, e conquistou a todos. O carisma da menina chamou a atenção de Silvio Santos, que a contratou para apresentar o Sábado Animado, Domingo Animado e Bom Dia & Cia. Com o sucesso, a menina se tornou atriz da casa e fez sua estreia na novela Carrossel, em 2012. Atualmente, a garota estrela a novela Carinha de Anjo e também é um sucesso nas redes sociais – principalmente no Twitter.

2. Abigail Breslin

Quem não se lembra da garotinha que conquistou todos no filme Pequena Miss Sunshine, em 2006? A menina carismática e determinada a vencer o concurso de beleza dos Estados Unidos foi interpretado por Abigail Breslin, na época com 10 anos, e hoje com 20. Abigail continua atuando, e trabalhou em produções como a série Scream Queens e o filme Final Girl.

3. Deborah Secco

Deborah Secco, 37 anos, começou sua carreira falando sobre os dilemas dos jovens na série Confissões de Adolescente, da TV Cultura, em 1994. Aos 14 anos, Deborah vivia uma das quatro irmãs que passavam pela fase de questionamentos da puberdade sobre relacionamentos, experiências da idade em festas, descobertas musicais e de vida. Hoje, a atriz é adulta e mãe da pequena Maria Flor, 1 ano.

4. Ryan Gosling

Antes de brilhar e se tornar um dos queridinhos de Hollywood, em 2016, com o sucesso La La Land – Cantando as Estações, Ryan Gosling, 36 anos, já era famoso no meio artístico por ter participado do programa Clube do Mickey, aos 13 anos.

5. Isabelle Drummond

O rosto de Isabelle Drummond é conhecido desde os tempos de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a atriz deu vida à boneca Emília. Com o fim do Sítio em 2007, atriz passou a atuar em novelas da Rede Globo e protagonizou personagens importantes da casa, como Maria Aparecida, na novela Cheias de Charme, em 2012. Atualmente, Isabelle vive Anna, a protagonista de Novo Mundo.

6. Glória Pires

Com mais de 40 anos de carreiras, Glória Pires começou sua trajetória na dramaturgia brasileira em 1972, na novela Selva de Pedra com apenas 8 anos de idade. Hoje, aos 53 anos, já acumulou personagens memoráveis em sua vida, como as inesquecíveis Ruth e Raquel, de Mulheres de Areia, e Nice, de Anjo Mau.

7. Sérgio Malheiros

Sérgio Malheiros marcou seu nome na televisão brasileira em 2004, quando interpretou Raí, o filho de Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini na novela Da Cor do Pecado. Depois do sucesso, o ator passou pela Rede Record e depois voltou a Rede Globo. Seu trabalho mais recente foi a novela Totalmente Demais, em 2016.

8. Marina Ruy Barbosa

Antes de se tornar uma atriz de sucesso e dona de papéis poderosos na TV, Marina Ruy Barbosa, 21 anos, interpretava personagens discretos, como Aninha, na novela Começar de Novo.

9. Drew Berrymore

Drew Berrymore, 42 anos, é uma das atrizes mais conhecidas de Hollywood. E isso não é de agora. A atriz começou a fazer suas primeiras aparições quando ainda era bem criança. Quem não se lembra de Drew em ET – O Extraterrestre, em 1982?

10. Bruna Marquezine

Em 2003, Bruna Marquezine, 21 anos, cativou o Brasil com a pequena Salete por conseguir transmitir o sofrimento da pequena personagem, na novela Mulheres Apaixonadas. O talento da atriz se mantém e ainda podemos ver Bruna em ação, como na novela Nada Será Como Antes.

11. Hayley Joel Osmet

O rosto que serve de moldura para os pequenos olhos azuis de Hayley Joel Osmet, 28 anos, podem ter mudado desde que o ator protagonizou o filme O Sexto Sentido. Porém, se você olhar com atenção, ainda é possível reconhecer as expressões cativantes do ator que conquistaram o mundo em 1999.

12. Scarlett Johansson

Para conquistar seu espaço em Hollywood, Scarlett Johansson, 32 anos, começou a fazer seus primeiros trabalhos no cinema aos 10 anos, no filme Anjo da Guarda. Hoje, a atriz é uma das principais profissionais da indústria e seu trabalho mais recente é o filme A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell.

13. Fernanda Souza

A chiquitita mais famosa de todas, Fernanda Souza, 32 anos, viveu a personagem Mili da produção nacional, exibida pelo SBT. Depois de anos protagonizando a novela, Fernanda foi contratada pela Rede Globo, onde trabalha até hoje. Na emissora, deu vida a personagens marcantes, como Mirna, em Alma Gêmea, e a divertida Isadora, da série Toma Lá Da Cá.

14. Kayky Brito

Irmão da atriz Sthefany Brito, Kayky, 28 anos, fez sua estreia na televisão em 1999, na novela Chiquititas, do SBT. Porém, foi em O Beijo do Vampiro, da Rede Globo, que o garoto atingiu seu primeiro sucesso da carreira. Atualmente, Kayky trabalha nas gravações da novela O Rico e o Lázaro, da Rede Record.

15. Sthefany Brito

Assim como o irmão, Sthefany, 29 anos, também começou a atuar quando pequena. E assim como Kayky, ela estreou na televisão no SBT, como uma das chiquititas, em 1999. Longe das novelas desde 2012, no ano passado a atriz chegou a participar do programa Fazendo a Festa, do canal GNT.

16. Thomas Brodie-Sangster

Enquanto alguns atores e atrizes mudam da água para o vinho ao longo dos anos, outros permanecem praticamente iguais apesar da passagem dos anos. É o caso de Thomas Brodie-Sangster, 26 anos. O ator ficou mundialmente conhecido por estrelar a comédia-romântica Simplesmente Amor, em 2003. O britânico estará presente na sequência do longa, previsto para estrear no Natal de 2017.

17. Caio Blat

Se engana quem pensa que Caio Blat, 36 anos, começou sua carreira na novela Um Anjo Caiu do Céu. O paulistano fez suas primeiras aparições nas telinhas aos 13 anos, na novela Éramos Seis, do SBT, em 1994. O talento de Caio não passou despercebido e ele conseguiu se firmar como um dos atores mais importantes do país – seja no cinema, no teatro ou na televisão. Seu trabalho mais recente foi a minissérie Liberdade, Liberdade.