Como Beyoncé está levando o Instagram a outro nível

A cantora Beyoncé não para de surpreender seus fãs ao redor do mundo, seja com álbuns incríveis (como o aclamado e empoderador Lemonade), looks arrasadores, seja com os ensaios fotográficos de tirar o fôlego que fez durante a gravidez dos gêmeos Sir e Rumi.

Agora, a americana resolveu elevar o nível do jogo também na sua conta do Instagram. Beyoncé está transformando seus posts na rede social em uma espécie de minivideoclipes. E a ideia é bem simples: ela seleciona algumas fotos em que está mostrando seu look de diferentes ângulos e adiciona uma música para acompanhá-las.

As postagens nesse formato começaram timidamente em maio de 2016, sendo que a primeira mostrava apenas três fotos de Beyoncé e Blue Ivy, sua filha mais velha, com roupas que combinavam. Em julho do mesmo ano postou outra com estilo parecido.

