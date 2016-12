Com saúde recuperada, Laura Cardoso está de volta ao trabalho

Afastada da novela Sol Nascente desde outubro para cuidar de uma infecção urinária, a atriz Laura Cardoso, 89, volta ao trabalho na primeira semana de janeiro. De acordo com o jornal Extra a atriz volta ao ar no capítulo previsto para ir ao ar no dia 3.

Durante o afastamento de Laura, os autores da novela optaram por adaptar as cenas previstas para ela. Para dar continuidade dramática à trama, Nívea Maria passou a integrar o elenco da novela interpretando Mocinha, irmã mais velha da Dona Sinhá (Laura Cardoso).

Sinhá e Mocinha vão viver em pé de guerra. “Vai ser o máximo. Um embate entre as irmãs porque, no fundo, elas se odeiam. Vai ser uma parceria muito bonita”, adianta a autora, Suzana Pires.