Claudia Rodrigues é internada em São Paulo após crise emocional

A atriz Claudia Rodrigues foi internada no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (29). O hospital confirmou a internação, mas não divulgou o motivo pois a atriz “pediu privacidade”.

De acordo com o UOL, a atriz teve uma crise emocional devido a problemas pessoais. Segundo sua empresária, Adriane Bonato, Claudia passou por situações muito estressantes recentemente e acabou desmaiando. “Ela estava abalada emocionalmente por conta do meu estado de saúde e agravou com o desgaste emocional que teve durante uma negociação em São Paulo. Não sabemos se ficou com alguma sequela, está passando por uma bateria de exames”, completou Adriane, que realizou uma cirurgia para retirar o útero e uma parte do fígado recentemente.

“Depois da minha cirurgia, eu tive um sangramento, fui ao hospital para fazer ressonância e tive problema com a anestesia. Eu quase fui a óbito”, explica a empresária. “Isso baixou muito a imunidade dela”. Segundo Adriane, Claudia passa bem e está fazendo uma série de exames por segurança. Ainda não há previsão para ela deixar o hospital.

No último dia 21, Claudia publicou em seu perfil no Facebook um apelo para que os seus seguidores orassem por Adriane. “Estou muito triste e preocupada, por isso peço aos meus fãs, que nunca me abandonaram, vocês que sempre oraram por mim, e graças a vocês e as orações a Deus, estou me recuperando a cada dia. Mas infelizmente hoje venho pedir que vocês, pelo amor de Deus, orem pela Dri, minha amiga e empresária que teve complicações pós cirúrgicas e foi hospitalizada de emergência. Por favor orem por ela. Não sei o que será de mim se acontecer algo de ruim a ela”, escreveu a atriz.

No dia seguinte, ela publicou um vídeo agradecendo o apoio dos fãs e dizendo que Adriana estava fora de risco e não teria que ser operada novamente. “Quero que vocês continuem orando para que a recuperação dela ser 100%. Muito obrigada”, disse.

Desde fevereiro, Claudia está internada na Clínica Cevisa, no interior de São Paulo, tratando sequelas da esclerose múltipla. Em 2015, a atriz fez um transplante de células-tronco. “Hoje me sinto ótima, menos cansada. Acordo cedo todos os dias e caminho quatro quilômetros no calçadão. Daqui a pouco, vou estar correndo”, disse ela na época. “

“Ela está ótima e vivendo a melhor fase do tratamento. E com muita vontade de voltar a trabalhar. No mês que vem, Claudia já começa a gravar para o canal no Youtube que pretende lançar em agosto”, conta Adriane.

Segundo a empresária, a atriz teve uma boa melhora, virou vegetariana e já consegue memorizar textos. “Ela está ótima e vivendo a melhor fase do tratamento. E com muita vontade de voltar a trabalhar”. Em agosto, a atriz pretende lançar um canal no Youtube chamado “Claudia Rodrigues Show”.

