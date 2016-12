Cindy Crawford: “Mulheres são pressionadas para não envelhecer”

Aos 50 anos, a modelo Cindy Crawford está cansada dos comentários sobre envelhecimento em suas redes sociais. “Eu não preciso de todo mundo comentando em meu Instagram que não estou na mesma forma que tinha aos 20 anos”, disse em entrevista à revista New Beauty. “Eu sei disso. Às vezes, quando você está sob os olhares públicos, pode ser difícil”.

“Não importa o que eu faça, não vou parecer que tenho 20 ou 30 anos. Eu apenas quero parecer bem para 50. Eu faço exercícios, como de forma saudável. Existe uma pressão para as mulheres fazerem o impossível, que é não envelhecer“, disse. E comentou sobre as mudanças em sua pele, apontadas por seguidores: “Meu rosto ainda não tem tantas marcas de expressão porque cuido muito bem da minha pele. Eu tenho mais confiança na minha pele aos 50 do que tinha aos 20 anos“.

Sobre as mudanças em seu cabelo com a idade, Cindy aprendeu a não lamentar. “Eu esperava por fios brancos, mas não sabia que textura dos fios mudaria tanto”, diz. “Eu acho que a maneira mais sã de envelhecer é aceitar”.

A modelo incentiva as mulheres a não cobrarem tanta perfeição de si mesmas. “A Cindy de 50 anos poderia dizer à Cindy de 30 anos para não ser tão dura consigo. E, provavelmente e felizmente, a Cindy de 75 anos vai dizer o mesmo para a Cindy de hoje. Então é bom eu captar essa mensagem logo”.

