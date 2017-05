Charlie Hunnam está em São Paulo para promover ‘Rei Arthur’

Protagonista de Rei Arthur: A lenda da espada, o britânico Charlie Hunnam, 37, aportou em São Paulo pela primeira vez para promover o novo longa, que estreia nesta quinta (18).

Estrela do seriado Sons of Anarchy, Hunnam ingressou no cinema ainda jovem e teve seu primeiro papel de destaque com 19 anos, na série gay Queer as Folk. Para dar vida ao novo Rei Arthur, Hunnam perdeu cerca de 14 quilos e começou sua dieta seis meses antes das filmagens. Na manhã desta segunda (15), o ator recebeu a imprensa no Hotel Unique, onde está hospedado.

Entre tantos filmes dedicados à jornada de Arthur, seus cavaleiros da Távola Redonda e a amada Guinevere, o novo longa retrata uma história bem díspar da original: há desde criaturas místicas a animais gigantes, convivendo com uma pequena gangue de rua da qual o jovem Arthur faz parte.

Conhecido por dar aos seus filmes uma edição rápida, recheada de elementos pop, referências e recursos gráficos, o diretor Guy Ritchie confere ares mais contemporâneos à icônica lenda arturiana em seu novo filme. “É uma grande responsabilidade contar uma história que já foi contada inúmeras vezes. É preciso fazer algo original, único, novo e fresco. Mas, ao mesmo tempo, respeitar a essência da história. Guy quis criar um cenário em que Arthur fosse mais acessível entre as novas audiências”, afirma Hunnam.

Em A Lenda da espada, o pequeno Arthur tem seus pais assassinados pelo tio Vortigern (Jude Law), que se apodera da coroa. Antes de ser morto, o rei Uther (Eric Bana) salva o filho e o coloca em um cesto no rio, que acaba sendo encontrado por uma prostituta. Criado em um bordel em meio aos becos da cidade, Arthur torna-se um adulto valentão e trapaceiro, que só toma conhecimento do passado e da sua linhagem real ao conseguir remover a lendária Excalibur da pedra em que está cravada.

Admirador das histórias arturianas, Hunnam revela que era obcecado pelo clássico filme Excalibur (1981), de John Boorman, e o assistiu ao menos 15 vezes quando criança. Por isso não hesitou antes de ir atrás do diretor Guy Ritchie para conquistar o papel de protagonista: “Eu não estava na lista inicial de potenciais atores. Então peguei um avião para Los Angeles, sentei com ele e tomei uma xícara de chá. Viramos amigos e depois consegui o papel”, revela o ator.

Com uma maioria esmagadora de personagens masculinos no longa, a presença da Maga, interpretada pela atriz espanhola Astrid Bergès-Frisbey, se faz necessária e merece destaque. Inicialmente pensada como Guinevere, o papel da Maga ganhou ares mais modernos e difere da presença feminina colocada nos filmes apenas com o objetivo de agradar aos olhos.

Enquanto Guinevere representa a imagem de uma mulher belíssima e julgada como infiel e manipuladora, a Maga é uma personagem complexa, poderosa e de feições impenetráveis. “Sempre houve um desejo deles [Arthur e a Maga] serem iguais no filme. “Ela ensina muito ao Arthur, é a figura racional que o força a aceitar seu destino e o guia através dele. Gostaria até de ver um pouco mais dela, mas, infelizmente, sete horas tiveram que ser cortadas do longa para a versão final”, finaliza Hunnam, que deixará o país amanhã (17).