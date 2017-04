Celine Dion após morte do marido: “Nunca beijei outro homem”

Mais de um ano após morte de seu marido René Angélil (1942-2016), Celine Dion, 49 anos, afirma que ainda não está a procura de um novo amor. “Está muito cedo para mim. Eu sou, definitivamente, apaixonada por ele, casada com ele”, disse a cantora ao The Sun.

Durante a entrevista, Celine disse que Rene foi o único homem de sua vida. “Eu nunca conheci, nem nunca beijei outro homem em minha vida.”

A cantora ainda revelou o quanto sente falta de seu companheiro de trabalho e de vida. “Eu sinto muito a falta dele. Como meu parceiro, como o homem que eu beijava, que eu abraçava, que fazia amor. Meus problemas, meus sonhos…”

Recentemente, Celine participou do live-action da Disney, A Bela e A Fera – do qual também fez contribuição na animação da produtora, em 1991 – e também comentou a falta que sente do marido. “Eu tomo decisões sozinha, agora. Eu sinto como se estivesse o traindo (…) Então, quando eu recebi o convite para o filme, fui para casa, pedi ajuda a René e decidi. E é por isso que eu estou aqui”, disse a cantora em entrevista a E! News, durante a premiere do novo filme da Disney.

Celine e Rene se conheceram nos anos 1980, quando o empresário se tornou agente da cantora e assumiu os negócios da canadense.

Quando Celine completou 24 anos os dois assumiram o romance, após cinco anos escondendo o namoro – uma vez que o casal tinha 26 anos de diferença de idade.

Em 1994, em um cerimônia épica, Celine e Rene se casaram. Os dois ficaram juntos até a morte do empresário, em janeiro de 2016, quando o canadense morreu vítima de um câncer na garganta, aos 73 anos. Juntos, Celine e Rene tiveram três filhos: Rene Charles, 16 anos, e os gêmeos, Nelson e Eddy, 6 anos.

