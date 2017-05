Céline Dion dançando com Cher é o melhor vídeo que verá hoje

Na noite do último domingo (21) aconteceu o Billboard Music Awards 2017, em Las Vegas. A 25ª edição da premiação reuniu artistas que se destacaram no último ano no cenário musical e também músicos que estão consagrados há anos nessa indústria, como as cantoras Céline Dion, 49 anos, e Cher, 71 anos.

Dois nomes de grande peso para a música em nível mundial, tanto Cher quanto Céline protagonizaram momentos ímpares durante o evento do fim de semana.

A canadense realizou uma performance do clássico My Heart Will Go On, para celebrar os 20 anos do lançamento do filme Titanic. A canção fez parte da trilha sonora do longa e é um dos grande símbolos da carreira de Céline e da produção dirigida por James Cameron – uma vez que rendeu o Oscar de Melhor Canção Original em 1998.

Depois de cantar no Billboard Music Awards (BBMA), foi a vez da apresentação de Cher. A norte-americana levou ao palco clássicos de sua carreira, como Believe e If I Could Turn Back Time.

Vídeos gravados nos bastidores do BBMA mostram que, durante a apresentação de Cher, Céline cantava junto à letra de Believe e dançava no ritmo da música.

Esta foi a primeira vez que Cher se apresentou em uma premiação, depois de ficar afastada por 15 anos de eventos desse porte. A cantora participou do BBMA deste ano para recebeu de seus organizadores o Icon Award, prêmio que reconhece a contribuição do trabalho do artista para a música – e que foi dado a Céline em 2016.

“Eu quis fazer o que eu faço desde que eu tinha 4 anos de idade. E eu tenho feito isso ao longo de 53 anos (…) Quero agradecer minha mãe, porque quando eu era pequena ela me disse ‘você não vai ser a mais inteligente, a mais bonita, a mais talentosa. Mas você vai ser especial”, disse Cher em seu discurso.

