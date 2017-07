Este casal se inspirou nos Obamas para suas fotos de casamento

O casal Obama serve de inspiração para relacionamentos desde que Michelle, 53 anos, e Barack, 55 anos, entraram para o mundo político. Nos anos em que ocuparam a Casa Branca, o casamento de 23 anos dos dois se tornou exemplo para ainda mais pessoas. A admiração pelos Obama é tamanha que um casal de Celeveland, cidade localizada no estado norte-americano de Ohio, inspirou-se em fotos icônicas dos dois para as imagens especiais de seu noivado.

A responsável pelos cliques foi a fotógrafa Natasha Hebert, que compartilhou as imagens dos noivos Cassi e Adam em sua conta oficial no Instagram – inclusive a releitura da famosa capa dos Obama na revista Essence, publicada em outubro de 2016.

À publicação, Natasha disse que, no início, a ideia era realizar apenas uma fotografia inspirada na ex-primeira-dama e no ex-presidente dos EUA. Porém, tudo mudou. “Quando os noivos perguntaram ‘Podemos tentar duplicar uma das mais famosas imagens [dos Obama] para as nossas fotos de noivado?’ E eu pensei ‘vamos fazer um ensaio completo!‘”

As fotos foram feitas e ficaram lindas! Além da capa da Essence, foram reproduzidas fotos que estamparam a National Newspaper Publishers Association, em 2009, e a imagem de um gostoso abraço de Michelle e Barack feita na Sala de Recepção da Casa Branca, durante a World Expo de 2015.

Que Adam e Cassi sejam tão felizes quanto os Obamas nessa nova etapa do relacionamento!