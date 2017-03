Casal Obama assina contrato milionário para publicação de livros

O ex-presidente e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Barack e Michelle Obama assinaram contrato com a editora Penguin Random House para a publicação de alguns livros.

O anúncio foi feito na última terça-feira (28) e, apesar de número algum divulgado, o portal Financial Times estima que as negociações chegam a somar 60 milhões de dólares (o equivalente a 187 milhões de reais).

Leia também: A casa que a família Obama vai morar após o fim do mandato

Os títulos, bem como as datas de lançamento, ainda não foram reveladas. Sabe-se, apenas, que os livros trarão as memórias dos oito anos da família na Casa Branca. Um funcionário da editora informou, também ao FT, que o livro de Barack será sobre relatos do tempo na presidência, enquanto o de Michelle será destinado aos jovens, com base em sua história de vida.

Leia também: Barack Obama recebe proposta divertida de emprego

“Estamos muito entusiasmados em continuar nossa parceria editorial com o presidente e a Sra. Obama”, disse, em um comunicado, Markus Dohle, o CEO da Penguin. “Com suas palavras e sua liderança, eles mudaram o mundo, e todos os dias, com os livros que publicamos, nós nos esforçamos para fazer o mesmo. Agora, estamos muito ansiosos para fazer com que cada um de seus livros tenha alcance sem precedentes”, continuou.

Leia também: 9 vezes em que Barack Obama foi gente como a gente

Vale lembrar que Barack Obama é considerado um dos melhores escritores entre os últimos presidentes. Ele já publicou A Origem dos Meus Sonhos e A Audácia da Esperança. Já Michelle é autora de um livro sobre alimentação chamado American Grown (2012).