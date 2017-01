8 casais de famosos que trabalharam juntos após o fim do romance

Não são raras as notícias de artistas que se relacionam com seus colegas de trabalho. Mas nem sempre os namoros ou casamentos duram para sempre. O trabalho, contudo, bate à porta sempre que for preciso e leva muitos famosos a trabalharem com seus antigos companheiros depois do término do relacionamento.

Assim, reunimos oito casais que se separaram, mas precisaram trabalhar juntos após o fim do romance.

Marina Ruy Barbosa e Klebber Toledo

Considerado um dos casais mais badalados dos últimos tempos, Marina Ruy Barbosa e Klebber Toledo viveram uma história de amor por três anos – eles se conheceram nos bastidores da novela Morde & Assopra. O namoro terminou em 2014, quando os dois trabalhavam na novela Império.

Letícia Spiller e Marcelo Novaes

Letícia Spiller e Marcello Novaes ficaram juntos por quatro anos, depois de viverem o famoso casal Babalu e Raí, em 1994, na novela Quatro por Quatro, da Rede Globo. No fim do ano passado, os dois voltaram a contracenar como casal na novela Sol Nascente, da mesma emissora.

Clarice Falcão e Gregório Duvivier

A internet ficou chocada com o anúncio do término de Clarice Falcão e Gregório Duvivier em 2014, após cinco anos de relacionamento. Os dois participaram do canal de Youtube Porta dos Fundos desde início – Gregório é um dos fundadores – e assinaram roteiros para a televisão juntos. Após o fim do namoro, eles continuaram contracenando no canal por um tempo. Além disso, em 2016, foi lançado o filme Desculpe o Transtorno, gravado antes da separação e Clarice e Falcão precisaram participar de eventos de lançamento juntos.

Maria Ribeiro e Paulo Betti

O casamento entre Maria Ribeiro e Paulo Betti durou sete anos e chegou ao fim em 2005. Os dois atores são amigos desde então e chegaram a trabalhar juntos na novela Império, da Rede Globo, em 2014. Maria agora é casada com o ator Caio Blat.

Diane Keaton e Al Pacino

Se a amizade entre Marcelo Novaes e Letícia Spiller mostra como podemos nos relacionar bem com nossos ex, o término entre Diane Keaton e Al Pacino aponta o contrário. Os atores se tiveram um affair durante as filmagens dos dois primeiros filmes da trilogia de O Poderoso Chefão, em um namoro cheio de idas e vindas por cinco anos. A tensão e o tratamento frio entre os dois ficou bem evidente nas cenas do último filme da saga, em que voltaram a trabalhar juntos após o término definitivo do relacionamento.

Cameron Diaz e Justin Timberlake

Vocês se lembram desse casal? Cameron Diaz e Justin Timberlake namoraram entre 2003 e 2006 e o término do relacionamento pegou muita gente, que acompanha o dia a dia de Hollywood, de surpresa. Depois da separação, os dois voltaram a se reunir no filme Professora Sem Classe, em 2011 – no qual Cameron faz de tudo para conquistar o personagem de Timberlake.

Gwyneth Paltrow e Ben Affleck

Ben Affleck é conhecido por ter namorado muitas famosas de Hollywood. Entre elas, está a atriz Gwyneth Paltrow, com quem o ator viveu uma história de amor por três anos, entre 1997 e 2000. Durante o namoro, os dois trabalharam juntos em 1999, no filme Shakespeare Apaixonado, e em 2000, após o término, voltaram a contracenar como casal no longa Mais Que o Acaso.

Jennifer Lopez e Marc Anthony

Enquanto tantos artistas tiveram que contracenar com seus antigos parceiros em novelas e filme, Jennifer Lopez e Marc Anthony precisaram trabalhar juntos em um reality show de novos talentos dos Estados Unidos – o Q’Viva – após o término do casamento de oito anos, em 2011.