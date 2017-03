Casados há 8 anos, Giovanna Ewbank se declara a Bruno Gagliasso

Eu poderia postar aqui uma foto linda, de nos dois bem arrumados no nosso casamento, ou algum outro momento, mas preferi colocar essa foto que simboliza muito mais oq somos, a amizade e amor que construimos no passar desses 8 anos! No momento dessa foto, estávamos exaustos física e emocionalmente sem saber oq seria de nossas vidas, nossa filha já fazia parte de nós mas ainda não morava conosco, estavamos lutando por por ela ha mais de um ano, e sempre sem saber oq estaria por vir, uma agonia sem fim…MEU AMOR, obrigada por me dar forças quando estou caindo, me erguer e me direcionar quando já não vejo saída, por me amar nos meus piores momentos e lutar por nosso amor sempre!!! TE AMO AINDA MAIS depois que nossa filha nasceu, pq vc se tornou um homem ainda melhor!!! TE AMO!!! Feliz 8 anos de casados!!! 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 @brunogagliasso

