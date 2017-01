Carro do filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes cai em praia

Depois de o filho de Fátima Bernades e William Bonner se envolver em um acidente de trânsito na terça-feira (03), na tarde desta quinta-feira (05), foi a vez de Pedro Novaes, filho dos atores Letícia Spiller e Marcelo Novaes, ter um problema com o carro.

O garoto de 19 anos se esqueceu de puxar o freio de mão do veículo, estacionado na orla da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, que acabou se movimentando. O Toyota ultrapassou a faixa de trânsito da Avenida Prefeito Mendes de Morais, invadiu o calçadão e caiu na areia praia. Ninguém se feriu.

“Foi do nada… O carro estava no drive, estacionado e, de repente, deu um arrancão! Não deu tempo de nada… Mas, graças a Deus, está tudo bem e ninguém se machucou. Vou ficar aqui até ele ser removido. Tô acompanhando tudo”, disse ele ao site EGO.

Pedro contou com a ajuda de agentes de trânsito e funcionários de uma seguradora de veículos para retirar o carro do local. A página do Facebook Parceiros do Vidiga registrou o acidente.