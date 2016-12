Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, morre aos 60 anos

A atriz Carrie Fisher morreu nesta terça-feira (27), aos 60 anos, após sofrer um ataque cardíaco. Fischer estava em um voo que saiu de Londres com destino a Los Angeles, na última sexta-feira (23), quando sofreu uma parada cardíaca.

O socorro foi chamado após a tripulação reportar que “uma passageira à bordo não reagia”. Paramédicos a retiraram da aeronave e a levaram para um hospital próximo, onde ficou internada por quatro dias.

O porta-voz da família, Simon Halls, fez uma declaração em nome da filha da atriz, Billie Lourd, à revista norte-americana” People”: “É com uma tristeza muito profunda que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, faleceu às 8h55 desta manhã”, diz o comunicado.

“Ela era amada pelo mundo e ela será uma perda irreparável”, comenta Lourd. “Nossa família inteira agradece pelas mensagens positivas e orações.”

Conhecida por sua atuação como a princesa Leia em quatro filmes da saga Star Wars, Fisher ainda aparecerá no oitavo episódio da série, ainda sem nome oficial, com estreia prevista no Brasil para 15 de dezembro de 2017.