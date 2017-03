Carolina Ferraz: “Amor próprio nessa vida é tudo, companheiras!”

Essa é uma foto meio exibida, eu sei. Mas estou tão feliz e orgulhosa de mim, que resolvi botar a boca no trombone mesmo, pessoal! Ter minhas filhas em momentos tão distintos da vida me deu a capacidade de observar com mais atenção e propriedade o meu corpo. Depois de quase dois anos, consegui recuperar meu peso de antes da gravidez. Não foi fácil. Com a Valentina tinha 26 anos e recuperei rapidinho, mas com a Izabel, aos 47 anos, lutei bastante pra voltar à antiga forma. Hoje, aos 49, tenho orgulho de ser a mulher que sou e, porque não, me exibir um pouquinho. Sinto que estou bonita e me sinto bem comigo. No Dia Internacional da Mulher desejo muito amor próprio pra todas nós mulheres, de todas as idades! Amor próprio nessa vida é tudo, companheiras! 💙💙💙 Vamos nos amar! #achochic #mulherdeverdade

