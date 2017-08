Você provavelmente se lembra dos primeiros trabalhos da atriz Carla Diaz, 26 anos. Atuando desde os dois anos de idade, ela ganhou destaque em 1998 como Maria, na novela infantil Chiquititas, do SBT, e depois em 2001 como Khadija, no folhetim O Clone, da TV Globo. Após 9 anos afastada da emissora carioca, ela retorna como Carine, em A Força do Querer.

Mais fotos dessa época tão linda….#chiquititas #chiquititas20anos #nostalgia ps: vai passando pro lado para ver a galeria toda!!! A post shared by Carla Diaz (@carladiaz_) on Jul 28, 2017 at 5:39pm PDT

Sua primeira aparição na novela das 21 horas será nesta quarta-feira (23). Carine será confrontada por Bibi (Juliana Paes) por se envolver com seu marido Rubinho (Emilio Dantas). Essa não é a primeira vez que as duas atrizes trabalham juntas, já que a estreia de Juliana Paes na Globo também foi em O Clone.

Para quem não acompanhou a carreira da ex-atriz mirim, vale ressaltar que Carla nunca parou de atuar. Ela também esteve em outras produções da emissora carioca, como A Casa das Sete Mulheres (2003) e Sete Pecados (2007). Em 2009, ela seguiu para a TV Record para atuar em Mutantes: Promessas de Amor e depois integrou o elenco da versão brasileira de Rebelde. Seu trabalho mais recente foi, em 2016, interpretando a Princesa Melina na novela A Terra Prometida. Ela também esteve em peças de teatro e filmes.

Minha felicidade e gratidão por ter feito essa novela que terminou hoje. #ATerraPrometida e a princesa #Melina sempre estarão vivas na minha memória!!! A post shared by Carla Diaz (@carladiaz_) on Mar 13, 2017 at 5:52pm PDT

Agora, 9 anos depois, ela retorna a TV Globo e promete aprontar bastante como Carine.

Veja Carla Diaz caracterizada como a personagem de A Força do Querer: