Cantor Belchior morre aos 70 anos

O cantor Belchior morreu na madrugada deste domingo (30), em Santa Cruz do Sul (RS), aos 70 anos. Familiares confirmaram o falecimento do artista, mas não revelaram a causa à imprensa.

De acordo com a Secretaria de Cultura do Ceará, o corpo do cearense deve ser levado à cidade de Sobral (CE) para ser sepultado – cidade onde Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes nasceu em 26 de outubro de 1946.

Um dos ícones da música popular brasileira dos anos 1970, o cantor tinha mais de 40 anos de carreira embalados por sucessos como “Alucinação”, “Apenas Um Rapaz Latino-Americano” e “Como Nossos Pais” – a última música eternizada na voz de Elis Regina (1945-1982).

Recluso e fora dos palcos nos últimos anos, a família reclamou do sumiço do artista, em 2007, já que nem seu produtor musical conseguia contato com o artista, na época. Desde então, boatos sobre seu desaparecimento preencheram o imaginário popular.