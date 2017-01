Cachos ao natural: Sheron Menezzes conta como cuida de seus fios

Quem olha para os fios volumosos, brilhantes e bem cuidados da atriz Sheron Menezzes não imagina que, por muito tempo, ela não soube lidar com o formato original deles e vivia esticando-os.

Hoje, aos 33 anos, aprendeu o que considera a principal lição: assumir os cachos como são é a melhor forma de deixá-los bonitos. “Parei de fazer química”, disse a CLAUDIA.

A última vez que alisou os fios foi em 2009, para a novela Duas Caras, da Rede Globo, quando interpretou Solange, que rejeitava o fato de ser negra. Desde então, a gaúcha desfila cachos de dar inveja.

Como você cuida do seu cabelo?

Faço questão de ir ao salão semanalmente, pois adoro cuidar dele. A cada visita, minha terapeuta capilar (Cintia Araujo, do salão Care Body & Soul, no Rio de Janeiro) faz um tratamento diferente, como limpeza do couro cabeludo, para os fios nascerem mais fortes e saudáveis; reposição de aminoácidos, para mantê-los hidratados; e banho de brilho.

Qual o melhor truque que aprendeu até hoje?

Desembaraçar no banho com pente de dentes largos. É simples, mas é uma ótima dica, que faz toda a diferença, pois os cachos não desmancham. Também gosto de secar com difusor porque define e aumenta o volume.

De que maneira você prefere usar o cabelo?

Bem cheio! Para conseguir esse efeito, uso produtos que dão volume na raiz. Acho também que ele fica mais bonito quando não lavo todos os dias. Mas só posso fazer isso porque ele não é oleoso!

1.Pente Big Fat Backcomber, Lee Stafford, R$ 47,90*

2. Óleo de Tratamento Selagem Capilar, TRESemmé,R$ 35*

3. Secador Volume Boost,Conair,R$ 239,88*

* Preços pesquisados em dezembro de 2015, sujeito a alteração