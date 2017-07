Meses após divórcio oficial, Ben Affleck aparece com namorada

O ator Ben Affleck está namorando Lindsay Shookus, uma das produtoras do programa de TV Saturday Night Live. Segundo o site E!Online, o casal foi visto mais de uma vez em Londres e Los Angeles nos últimos dias, frequentando sessões de cinema e jantares românticos.

Uma fonte próxima ao ator afirmou que tudo corre com tranquilidade. “Eles estão no começo do relacionamento, mas não é algo informal, eles estão se divertindo e curtindo muito um ao outro”, disse.

O divórcio de Affleck e Jennifer Garner foi assinado em abril de 2017, quase dois anos após os anúncio oficial do término do casamento de 11 anos. Os dois são pais de três filhos: Violet (11 anos), Seraphina (8 anos) e Samuel (5 anos).