Astrid Fontenelle sobre cabelo azul: “Quero envelhecer livre”

A jornalista Astrid Fontenelle, 55 anos, usou sua conta no Instagram para desabafar na manhã desta terça-feira (24). Em seu post, em que aparece belíssima com fios azuis, a apresentadora do Saia Justa rebateu uma crítica ao seu visual. Na mensagem, a seguidora mencionava a idade como um empecilho ao uso do look colorido.

“Foi a última foto de ontem. Tava feliz, realizada, e adorando o cabelo azul. Recebi muitos elogios, mas uma crítica (sempre uma) me faz refletir. A senhora (era uma pessoa mais velha) me chamando de legal, MAS… disse que eu pareço querer ser adolescente pintando o cabelo de rosa, azul….

Por que? Uma senhora não poderia ter cabelos coloridos, usar brincos grandes, biquíni nem pensar? Quanto preconceito, quanta caretice. Quero envelhecer livre, apenas isso! E quero envelhecer sem rabugices! Bora encarar a vida com mais cor? De cinza só aceito os seus 50 tons no cinema!”, escreveu.

Não é a primeira vez que acontece. No ano passado, Fontenelle coloriu os fios de rosa, na mesma época do ano, para celebrar o verão. Na ocasião, muitos comentários também mencionava que ela já “não tinha mais idade” para tingir as madeixas de tons vibrantes.