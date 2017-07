“Aprendi, ri e me emocionei intensamente”, diz Lázaro

O discurso da professora de educação física Diva Guimarães, que estava na platéia de Lázaro Ramos e da jornalista portuguesa Joana Gorjão em um dos eventos da FLIP deixou Lázaro (e o Brasil todo) muito comovido. Negra, pobre e neta de escravos, a mulher de 77 anos foi aplaudida de pé, em vários momentos, ao contar sua história de luta e resistência contra episódios racistas e preconceituosos que passou ao longo da vida (confira o vídeo com seu discurso na íntegra ao final desta matéria). Um dos momentos mais emocionantes foi quando Diva contou a história que ouvia das freiras da escola, para “justificar” o tom negro da pele:

“As freiras contavam que Jesus – eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus -, Deus, criou um rio e mandou todos tomar banho na água abençoada daquele maldito rio. Ai, as pessoas que são brancas é porque eram trabalhadoras e inteligentes. Nós, como negros, somos preguiçosos. E não é verdade. Esse país só vive hoje porque meus antepassadas deram toda a condição. Então, nós, como negros preguiçosos, chegamos no final dos banhos e no rio só tinha lama. E é por isso que só nossas palmas da mãos e pés são claras. Nós só conseguimos tocar isso”, disse ela.

Em sua conta pessoal do Instagram, Lázaro agradeceu pelos aprendizados nesta edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e frisou o impacto do discurso de Diva Guimarães em sua vida:

“Que o afeto continue nos conectando e nos fortalecendo para continuarmos nossos sonhos e nossas conversas. Deixo aqui como símbolo desta edição da FLIP o abraço da Dona Diva Guimarães, professora que nos emocionou profundamente. Levarei para sempre comigo suas palavras, professora. Aprendi, ri e me emocionei intensamente. Saio transformando e sempre tentando melhorar. Compartilhando sensações sem me achar o dono da verdade e aberto a diálogos de qualidade. Diálogos com escuta e afeto. Amo “ocês”! Sigamos!”, publicou o ator.

Vale a pena ver o vídeo completo: