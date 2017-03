Após rumores, Antonio Banderas revela ter sofrido ataque cardíaco

O afastamento momentâneo do ator e diretor espanhol Antonio Banderas, 56 anos, gerou, desde o início do ano, uma série de rumores sobre seu estado de saúde. Hoje (sábado), durante o Festival de Málaga, na Espanha, o galã (que passa bem) admitiu ter sofrido um ataque cardíaco dia 26 de janeiro, que o obrigou ficar em repouso e longe do trabalho.

“Eu sofri um ataque cardíaco em 26 de janeiro, mas não me causou danos”, disse durante coletiva de imprensa.

O susto lhe rendeu três stents nas artérias coronárias e visitas frequentes ao hospital. Em recuperação, o ator confessou estar refletindo muito sobre seu estilo de vida e disse estar repensando muitas coisas. Uma delas é o excesso de trabalho. Ainda nessa coletiva, o ator confessou ser um verdadeiro workaholic (viciado em trabalho).

Apesar do susto, Banderas está ansioso para voltar aos cinemas – mesmo que em um ritmo um pouco mais lento. Estamos torcendo por uma rápida recuperação do ator!