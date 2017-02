Angelina Jolie sobre Brad Pitt: “Sempre seremos uma família”

Em entrevista a BBC’s World News, Angelina Jolie, 41 anos, falou pela primeira vez sobre a sua separação de Brad Pitt, 53 anos. A conversa aconteceu no domingo (19), um dia depois da primeira aparição da atriz após o término do relacionamento com o ator, na premiere de seu filme First They Killed My Father, em Siem Reap, no Camboja.

A princípio, a conversa de Angelina com o canal da rede britânica seria para falar sobre o novo longa em que a atriz participa – baseado nas experiência dos tempos de guerra vividos pela amiga e ex-refugiada Loung Ung. O bate-papo, porém, rumou para a separação entre Angelina e Brad.

Quando perguntada sobre como lida com a situação do término do relacionamento entre os dois, emocionada, Angelina respondeu que a família enfrenta um momento difícil, mas que a acredita que juntos enfrentarão o momento.

“Nós somos uma família e sempre seremos uma família. E vamos enfrentar essa fase e com sorte seremos uma família forte para isso”, disse Angelina.

Angelina e Brad se separaram em setembro de 2016, após dois anos de casamento – eles namoravam desde 2005, quando se conheceram nas filmagens de Sr. & Sra. Smith. Nesse tempo, tiveram seis filhos – sendo um adotado no próprio Camboja (Maddox Chivan, 15 anos).

