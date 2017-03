Angélica cai da escada e se machuca antes da volta de ‘Estrelas’

Os jornalistas presentes na coletiva de imprensa do programa Estrelas foram surpreendidos quando a apresentadora Angélica chegou. No encontro realizado nesta quarta-feira (29), ela apareceu de muletas e bota ortopédica diante dos jornalistas. À imprensa, contou que caiu da escada de casa na terça-feira, reporta VEJA.

O programa volta ao ar no dia 08 de abril e vai ao ar aos sábados na Rede Globo, antes do programa Caldeirão do Huck, comandado pelo marido, Luciano Huck.

Um dos destaques será o novo quadro Estrelas Solidárias. Nele, a apresentadora viajará o Brasil em busca de instituições que fazem algum tipo de trabalho social.

