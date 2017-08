Ana Hickmann sobre ataque de fã: “É difícil superar”

Aos 36 anos, com 13 linhas de licenciamento e mais de 3.550 itens que levam seu nome, Ana Hickmann é puro sucesso. Certamente você já viu alguns deles por aí, como óculos, perfumes, esmaltes, semijoias, relógios, portáteis, jeans, tricô, bolsas, chinelos, moda fitness e até iogurte.

Agora, ela acaba de embarcar no universo da beleza com sua marca de produtos capilares: Ana Hickmann Hair, que traz xampu, condicionador, máscara e leave-in, para cabelos lisos, ondulados e cacheados (divididos entre as famílias LifeStyle e Fruit).

Perguntamos se ela ainda almeja outros desafios e, acredite, ela disse que sim. “Ainda falta muito coisa. Quero cuidar da mulher em todos os momentos do dia”, disse a empresária e apresentadora do Tudo é Possível, da Rede Record.

Em entrevista exclusiva a CLAUDIA, Ana conta como dá conta de administrar tudo isso, pensar em novos negócios, paparicar o filho Alexandre, de 3 anos, e ainda curtir a família. Prepare-se para ver também, a seguir, suas dicas básicas (e preciosas) para quem deseja empreender.

CLAUDIA: Você tem marcas muito fortes no mundo da moda. A beleza também sempre esteve no seu radar?

Ana Hickman: Tem 15 anos que eu trabalho com o mundo feminino. Minha vontade sempre foi cuidar das mulheres. Dessa vez eu encontrei a fórmula perfeita pra lançar a linha Ana Hickmann Hair. Nós fizemos esse lançamento com duas linhas: a LifeStyle, e a Fruit, compostas por xampu, condicionador, máscara e leave-in, mas ainda vai crescer muito”

CLAUDIA: O cabelo sempre teve uma atenção especial em sua vida?

Ana Hickman: Toda mulher quer cuidar bem do cabelo, afinal de contas ele é a grande moldura do nosso rosto. E sendo loira, eu sei que os cuidados são redobrados, por conta do ressecamento, etc. No final do ano passado eu passei por uma situação complicada e, como consequência, tive uma dermatite nervosa e bastante problema com queda. Fizemos exames e na parte física estava tudo certo, mas a parte psicológica contribuiu muito, por conta do que aconteceu comigo. Mesmo quando tentamos nos fazer de fortes, o corpo mostra que tem algo errado.

CLAUDIA: Como você faz para administrar tantos negócios ao mesmo tempo? Você aprendeu tudo sozinha?

Ana Hickman: Muita gente pergunta como que eu dou conta da minha agenda, minha vida é sim uma loucura. Eu amo o que eu faço, mas dou conta de tudo porque não faço nada sozinha. Eu aprendi ao longo dos anos. Mergulho de cabeça pra aprender a parte teórica, prática, mercado, consumo, e o que as mulheres querem. Isso tudo é muito importante pra mim. Eu sou refém do relógio, mas é a única formula perfeita pra poder dar conta de tudo. Assim, consigo estar presente com meu filho, em casa, com as tarefas domésticas, e também consigo dar conta do programa e da marca.

CLAUDIA: Qual o segredo para não deixar o trabalho interferir tanto na vida pessoal?

Ana Hickman: Temos que saber pedir ajuda quando necessário, mas temos que saber que podemos dar conta de tudo. Ser fiel à agenda também ajuda muito.

CLAUDIA: Você passou por alguma dificuldade na sua vida profissional por ser mulher? Que dica você daria para as mulheres que querem começar a empreender?

Ana Hickman: Brigar no mercado feminino é difícil. Mas a partir do momento que você é verdadeira, mostra e defende suas opiniões e escuta as outras mulheres, você tem esse reconhecimento.

CLAUDIA: Você já está presente nas mais diversas áreas de negócios. Falta alguma coisa? Quais são seus planos para o futuro?

Ana Hickman: Eu estou inserida em muitos pontos do mundo feminino, mas ainda falta muita coisa, pois o universo da mulher é vasto. Quero cuidar da mulher na balada, no primeiro encontro, na maquiagem, na família, etc”.

CLAUDIA: Você sempre quis ser mãe? Pensa em ter mais filhos?

Ana Hickman: Maternidade sobre foi algo que existiu dentro de mim, mas ela foi guardada por alguns motivos. Um deles é a insegurança, pois quando você precisa gerar uma vida, mostrar o que é caráter, dar o exemplo à criança, tudo fica mais difícil. Mas quando surgiu, mesmo assim meu mundo ficou mais bonito”. “O Alexandre veio pra mostrar que a vida vale à pena sim, e você tem que aprender a viver da melhor maneira possível”. “O mais incrível do mundo é aquilo que faz você ficar focada, porque você quer mostrar pra um pequeno ser que ele pode e deve ser alguém. Se Deus quiser, podemos aumentar a família.

CLAUDIA: Depois do ataque que você sofreu em maio do ano passado, com um fã, como você lida com o assédio do público? Isso te limita de alguma forma?

Ana Hickman: Com relação ao que aconteceu comigo, não acho que tenha sido fã. Acho que essa pessoa precisava de ajuda na verdade. Isso influencia todos os dias da minha vida, eu acordo e vou dormir lembrando por alguém ter me lembrado, ou aparece como um flash. Minha vida com o público não mudou nada. Às vezes tenho medo de certas situações, mas a gente tenta dia após dia passar por cima. Porém é difícil superar.