Cresceram! Alessandra Negrini posta foto dos filhos adolescentes

Alessandra Negrini, sempre discreta em relação a sua intimidade, abriu uma exceção compartilhando um momento íntimo em família com seus seguidores. A atriz postou uma foto dos dois filhos em casa: Antonio Negrini, o mais velho, 20 anos, fruto de seu relacionamento com Murilo Benício; e Betina, de 13, filha do cantor pernambucano Otto.

Os fãs se surpreenderam com o tamanho dos dois. “Como crescem rápido!” foi um dos comentários mais comuns. Infelizmente, a atriz removeu o clique de suas redes sociais dias depois.