Não basta ser mãe, tem que ser estilosa. E se der para combinar com o estilo dos filhos, melhor ainda! Confira 6 vezes em que as famosas usaram os mesmo looks dos filhos – e o resultado foi pura fofura!

Kim Kardashian e North West

Me & my mini me! #MSG #DaddysConcert #vetements #yeezyseason4clearmules A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 6, 2016 at 2:18pm PDT

Giovanna Ewbank e Titi

Que o AMOR prevaleça SEMPRE!!! Obrigada meu Deus pelo presente mais lindo que o senhor poderia ter me dado!!! Para esse ano de 2017 não quero lhe pedir nada, apenas lhe agradecer pela minha família e pela maior benção de nossas vidas…meu amor maior, CHISSOMO!!! 💗💗💗 A photo posted by Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) on Jan 1, 2017 at 12:02pm PST

Beyoncé e Blue Ivy

A video posted by Beyoncé (@beyonce) on Jul 28, 2016 at 6:28pm PDT

Ticiane Pinheiro e Rafaella

Eu e ela💛 Fim de semana MARAVILHOSO com minha princesinha na Bahia 🙏 @tivolihotels A photo posted by Ticiane Pinheiro (@ticipinheiro) on Sep 25, 2016 at 5:52am PDT

Carol Trentini e Bento

Brigada 2014 … Vc foi bom pra gente … 💚💙💚 Thank u 2014 , u were good to us 💚💙💚 A photo posted by Carol Trentini (@trentinireal) on Dec 31, 2014 at 10:38am PST

Fernanda Rodrigues e Luisa