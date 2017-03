5 vezes em que nos apaixonamos (mais) por Jon Bon Jovi

O cantor Jon Bon Jovi completa hoje 55 anos! Em vários momentos das três décadas de carreira na banda homônima, nós nos apaixonamos pelo astro, mas não só: em muitas ocasiões, ele demonstrou ser incrível e muito atencioso – e não estamos falando apenas da horas com o microfone na mão. Vem ver:

Quando ele homenageou um casal de fãs…

Getty Images

O intérprete contou que já homenageou um casal de fãs em pleno show. “Estávamos tocando e vi um casal pulando feito loucos. Era óbvio que ele tinha acabado de pedi-la em casamento durante uma de nossas canções. Eu parei de cantar e a banda continuou a tocar . Então, disse: ‘Você acabou de fazer um pedido de casamento?’? ‘Sim.’ Virei um holofote pra eles aproveitarem o momento enquanto a banda continuava a tocar”, disse em entrevista.

Quando ele disse que se preocupa com quem vai ao show da banda…

Getty Images

Em entrevista ao jornal O Globo, Jon Bon Jovi contou que faz questão de cantar hits da banda durante as apresentações: “Não posso fazer um show sem tocar certas músicas, seria como trair o público. É difícil, mas é preciso aceitar essa responsabilidade. Quando você começa a se sentir cansado da música, é preciso lembrar do quanto ela é importante para aquelas pessoas”, justificou-se. Fofo!

Quando falou que o tamanho do show pouco importa…

Getty Images

Quando questionado qual tamanho de show era mais difícil de lidar, à respeito da qualidade e da resposta do público, ele afirmou: “Se eu toco para cinco pessoas, quero soar tão bom quanto queria em um grande show em Miami” ❤

Quando ele foi sincero e amoroso comentando sobre problemas de saúde da filha Stephanie…

Getty Images

Em 2012, a filha de Jon Bon Jovi sofreu uma overdose. Ao quebrar o silêncio e falar sobre o assunto, foi profundamente honesto: “Demos-lhe a melhor educação que soubemos, demos-lhe todos os abraços e beijos do mundo, sabendo que ela poderia cair… Fiquei tão chocado como outro pai qualquer; não fazia ideia do que se passava. Mas depois demos-lhe toda a ajuda possível e seguimos em frente.”

Quando ele inaugurou um restaurante comunitário…

Divulgação

Jon Bon Jovi é vocalista de uma das maiores bandas de rock do mundo, entretanto, sua atenção e dedicação não são voltadas exclusivamente para isso. Nos últimos tempos, o músico também tem entregue muito de seu tempo ao trabalho solidário. Uma de suas empreitadas é o restaurante Soul Kitchen, desenvolvido através de sua fundação JBJ Soul Foundation. O projeto chamado “cozinha de alma”, em tradução livre, voluntários preparam a mesa e quem come por lá ajuda a alimentar as pessoas carentes da comunidade.