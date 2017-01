5 destinos escolhidos pelos famosos para curtir o verão no Brasil

Depois de um 2016 cheio de emoções, nada melhor do que uns dias de descanso em lugares paradisíacos e com paisagens de tirar o fôlego. Trancoso (BA), Salvador (BA), Fernando de Noronha (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM) foram alguns destinos escolhidos pelos famosos neste verão. Confira por que as celebridades optaram por esses pontos turísticos brasileiros para relaxar.

Trancoso (BA)

Um dos destinos mais famosos da Bahia, Trancoso foi a cidade escolhida por Bruno Rezende e Murilo Rosa passarem alguns dias.

A pequena vila baiana fundada por padres jesuítas é famosa pela preservação do patrimônio histórico, rica em construções do século XVI.

Além disso, o local também é conhecido pela beleza natural típica do sul da Bahia, com praias de mar verde e coqueiros em sua orla.

Pronto pra mais um ano….vamos com tudo 2017!!! E obrigado 2016 …sempre no coração! Feliz ano novo pra todos vocês….paz e saúde ❤ A photo posted by Bruno Rezende (@bruninho1) on Dec 31, 2016 at 5:34pm PST

Essa igreja em Trancoso é inspiradora…. Por causa dela muita coisa boa aconteceu🙏😃❤#familia #gratidao #diversao A photo posted by Murilo Rosa (@murilorosa_oficial) on Jan 9, 2017 at 4:20pm PST

Salvador (BA)

Quem também aproveitou as férias de verão para curtir o sol da Bahia foram os atores Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros. O casal voou até a Salvador para desfrutar alguns dias de praia e sol da capital baiana.

Primeira sede administrativa do Brasil até 1763, Salvador reúne as principais igrejas e outros importantes símbolos arquitetônicos do período colonial brasileiro – como os prédios no bairro do Pelourinho, o Farol da Barra e a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim.

Entre as praias soteropolitanas, destaca-se a Praia de Stella Maris. Cercada de resorts e casas de veraneio em sua orla, o local apresenta mar azul bordeado por uma areia fofa.

agora que já estava me conformando com a minha alma carioca, vcs vão ter que aturar a minha baianidade 😂✨🏖 A photo posted by Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) on Jan 2, 2017 at 6:37pm PST

degradê da paixão 🌈 A photo posted by Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) on Jan 1, 2017 at 10:59am PST

Fernando de Noronha (PE)

Outro destino que esteve em alta na escolha dos famosos foi o arquipélago de Fernando de Noronha. As 21 ilhas e rochedos espalhados em uma área de 26 quilômetros quadrados de praias paradisíacas receberam famosos como os casais Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão.

Os artistas e o atleta aproveitaram seus dias na reserva natural para registrar muitas fotos que demonstram conexão com a natureza.

Felicidade define 💙🌻🙏🏾💦☀️ #noronha #noronhafeelings #love #peace #hapiness #felicidade #amor #paz #fernandodenoronha A photo posted by Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) on Jan 9, 2017 at 1:26pm PST

Bom dia segunda feira!!!! 💙💙💙💦 #noronhafeelings #love #peace #happiness #amor #paz #felicidade A video posted by Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) on Jan 9, 2017 at 6:02am PST

A photo posted by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Jan 1, 2017 at 1:34am PST

Bom dia! 💛 Seja bem vindo 2017!! A photo posted by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Jan 1, 2017 at 1:38am PST

Rio de Janeiro (RJ)

Enquanto muitas celebridades passavam uma temporada visitando o nordeste brasileiro, Cristiana Oliveira preferiu curtir o verão no Rio de Janeiro. A atriz registrou momentos em que passou com a família nas famosas praias cariocas, como a da Barra da Tijuca.

O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente por atrair turistas que procuram altas temperaturas, águas refrescantes e com belas paisagens, como a praia do Arpoador. Além disso, a capital fluminense tem uma vida noturna agitada, em bairros Como a Lapa.

Família na praia… meu genro @fer_freire ,meu neto Miguel e eu nesse calor se 50 graus…. Meu Deus! A photo posted by Cristiana Oliveira (@oliveiracris10) on Dec 27, 2016 at 10:57am PST

Manaus (AM)

Já Isis Valverde escolheu a Amazonia para descansar nesse verão.

A atriz passou uns dias em Manaus, às margens do rio Amazonas. Maior rio do mundo em volume d’água, o rio Amazonas nasce em Manaus após o encontro do rios Negro e Solimões.