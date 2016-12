5 cabelos da Mariana Ximenes para se inspirar!

Mariana Ximenes repaginou o visual para curtir as festas de fim de ano! Com um corte super moderno e repicado, a atriz também clareou um pouquinho os fios, deixando o cabelo em dois tons: caramelo e dourado, e divulgou a novidade em sua conta no Instagram, neste sábado (24).

Este é um dos tantos visuais impactantes da global que já passou por diversas mudanças no visual para interpretar seus personagens em novelas. Por isso, listamos os 5 cabelos que deram o que falar para você se inspirar na hora de passar a tesoura ou mudar a cor dos fios, confira:

Longo castanho cacheado de Tancinha

A atriz assumiu um longo cabelo cacheado para viver uma das protagonistas da trama Haja Coração, uma adaptação da novela Sassaricando, de 1987. Os fios alternam entre um tom mais escuro e claro de castanho e são mais enrolados nas pontas, ideal para aquelas que adoram um visual mais clássico.

Platinado mediano de Aurora

A atriz clareou de vez as madeixas para viver a personagem Aurora, na novela Joia Rara, em 2013. O corte mediano com franja longa lateral ficou simplesmente arrebatador e supermoderno com os fios platinados.

Curtinho loiro de Lara

Para viver a personagem Lara na trama A Favorita, de 2008, a atriz optou por um curtinho supermoderno com franja longa. Além de ser uma opção fresquinha para o verão, o estilo do corte dará mais destaque ao seu rosto.

Longo ruivo de Bel

No ano de 2006, Mariana Ximenes usou os fios mais longos, ruivos e bem cacheados para dar vida à Maria Isabel, na novela Cobras & Lagartos. Seu cabelo, nesta época, destacou ainda mais seus belíssimos olhos azuis.

Curtinho repicado de Raíssa

Para dar vida à personagem Raíssa, na trama América, que foi ao ar em 2005, Mariana também precisou encarar um visual supermoderno. Com fios pretos, super desfiados e levinhos, o cabelo da atriz virou febre na época.