4 estudantes norte-americanas ganham bolsa de estudos de Beyoncé

Enquanto os fãs de Beyoncé aguardam ansiosamente pelo nascimento de seus gêmeos, a cantora norte-americana anunciou outra notícia, também muito aguardada pelo público. Nesta quinta-feira (15), foram divulgados os nomes das quatro vencedoras do programa The Formation Scholars Award, criado em abril deste ano para celebrar um ano do lançamento de seu último álbum “Lemonade“.

O projeto foi idealizado para auxiliar financeiramente, com uma bolsa de estudos de 25 mil dólares, mulheres que se destacam na área acadêmica. A exigência para participar do processo seletivo era estar ingressando ou cursando o nível superior no campo da música, literatura, artes visuais ou estudos afromericanos. Um comunicado divulgado no site oficial da cantora justificava a criação do programa “para encorajar e apoiar jovens mulheres que não têm medo de pensar fora da caixa e são corajosas, criativas, conscientes e confiantes.”

Confira abaixo a lista:

Sadiya Ramos, estudante de dança no conservatório de Berklee.

Avery Youngblood, estudante do 2º ano de Design Gráfico na Parson School of Design.

Bria Paige, estudante de literatura da Spelman College.

Maya Rogers, estudante de terapia da música na universidade de Howard.

Maya Rogers, uma das ganhadores, acredita “no poder que a música possui para curar, conectar e entender as pessoas.” Wayne Frederick, presidente da univerdade de Howard, onde a garota estuda, fez um pronunciamento oficial para parabenizar a aluna pela sua conquista. “Maya Rogers é uma das mais notáveis estudantes da instituição. Além de possuir um histórico acadêmico impecável, ela está usando seus talentos para capacitar outras pessoas. Estamos extremamente satisfeitos pelo seu reconhecimento devido â sua determinação acadêmica.”