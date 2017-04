Série de palestras gratuitas on-line ajuda mulheres a empreender

Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), só em São Paulo existem aproximadamente 905 mil Microempreendedores Individuais. Entre estas empresas, 48% são criadas por mulheres

Pensando nelas e nas que ainda não tiraram esse sonho do papel, Denise Damiani, escritora, Business Consulting e membro da diretoria da rede Mulheres do Brasil; Andrea Cortez, especialista em marketing e marketing digital; e Julio Gabriolli, especialista em estratégia empresarial, idealizaram o 1º Congresso Internacional Mulher Empreendedora.

Com apoio de CLAUDIA e da organização Mulheres do Brasil, a proposta é aconselhar as novas empresárias a partir das narrativas das experiências dos veteranos.

O time montado para o projeto não poderia ser mais especializado. Na longa lista de convidados, além dos próprios criadores da série, ainda constam Ana Fontes (fundadora da Rede Mulher Empreendedora e vencedora do Prêmio CLAUDIA), Chieko Aoki (Presidente da rede de hotéis Blue Tree Hotels e Membro da Rede Mulheres do Brasil), Luiza Helena Trajano (Presidente do conselho de administração do Magazine Luiza e jurada do Prêmio CLAUDIA), entre outros nomes.

O evento acontece entre 24 a 29 de abril, em formato 100% on-line e gratuito. Durante os 6 dias, serão transmitidas 24 palestras em horários e datas pré-agendados, sem reprise. Para se inscrever ou saber mais, basta acessar o site oficial e fazer o cadastro: as informações sobre o conteúdo e o link para os vídeos chegarão por e-mail.