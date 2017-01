Pesquisa lista os erros mais estranhos em entrevistas de emprego

Quem não quer se destacar em uma entrevista de emprego? O comportamento de alguns candidatos, porém, acaba fazendo com que eles fiquem na memória dos avaliadores pelos motivos errados.

Uma pesquisa feito pelo site de empregos norte-americano CarreerBuilder listou as atitudes mais estranhas dos candidatos, como ligar para a esposa e perguntar o que ela achava do salário, levar os brinquedos do filho e até comer uma pizza durante a entrevista.

“É difícil dizer porque um candidato faria algo do tipo”, disse Rosemary Haefner, chefe de recursos humanos do CareerBuilder ao jornal Business Insider. “Talvez seja o nervoso ou o candidato pode querer ser engraçado ou talvez ele apenas não tenha limites, mesmo”.

Ela afirma que as gracinhas, porém, podem custar a vaga ao candidato então talvez seja melhor se conter. “É normal ficar nervoso. O que importa é como a pessoa lida com ele”, disse Haefner.

Mais de 2600 recrutadores compartilharam com o CareerBuilder os deslizes mais comuns dos candidatos. Mais de metade deles, 51%, sabe nos primeiros cinco minutos se um candidato é ideal para a posição em questão.

Segue a lista dos erros mais estranhos cometidos durante a entrevista, segundo os empregadores:

Candidato pediu licença para ligar para a esposa e perguntar se o salário oferecido pela empresa era suficiente antes de continuar a entrevista Candidato perguntou a localização do bar mais próximo do local da entrevista Candidato levou os brinquedos dos seus filhos para a entrevista Candidato comeu a pizza que levou com ele e não ofereceu um pedaço para o entrevistador Candidato perguntou por que a aura do entrevistador não tinha gostado dele Candidato convidou o entrevistador para jantar depois Candidato disse que se o entrevistador quisesse ir para o céu, ele deveria contratá-lo Candidato comeu migalhas fora da mesa Candidato disse que seu cabelo era perfeito, quando questionado por que ele deveria se tornar parte da equipe Candidato começou a cantar uma música que estava tocando no rádio Candidato se gabou por aparecer no jornal local por supostamente ter roubado uma esteira da casa de uma mulher mais velha Candidato vestiu e tirou os óculos de sol repetidamente

Os piores erros que podem ser cometidos durante a entrevista, segundo os empregadores:

Candidato é pego mentindo sobre alguma coisa: 66% Candidato atende o telefone ou responde mensagens durante a entrevista: 64% Candidato parece ser arrogante: 59% Candidato veste roupas inadequadas: 49% Candidato parece não ter responsabilidades: 48%

Os erros mais comuns de linguagem corporal, segundo os empregadores: