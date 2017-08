As mulheres lideram a criação de novas empresas no Brasil segundo o Global Entrepreneurship Monitor 2016, pesquisa desenvolvida pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e o IBQP (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade). Elas criaram 51,5% das empresas inauguradas nos últimos três anos e meio, contra 48,5% dos homens.

Grande parte dessas mulheres (48%) afirma que criou seu novo negócio por necessidade. As atividades das empresas delas estão concentradas principalmente nos setores de serviços domésticos (13,5%), beleza (12,6%), vestuário e acessórios (12,3%) e bufê (10,3%).

Leia mais: Estas mulheres deram a volta por cima após crises profissionais

Embora representem a maior parcela das novas empresas recentemente criadas, as mulheres têm menor participação nos negócios já estabelecidos. Os homens possuem 57,3% das empresas consolidadas no mercado, enquanto as mulheres respondem por 42,7%.

O sucesso do empreendedorismo das mulheres é duplamente exitoso, uma vez que o relatório aponta que elas encontram mais complicadores no desenvolvimento de seus negócios: “As mulheres brasileiras conseguem criar novos negócios na mesma proporção que os homens, porém enfrentam mais dificuldades para fazer seus empreendimentos prosperarem. Tal fenômeno pode estar associado a condições como preconceito de gênero, menor credibilidade pelo fato de o mundo dos negócios ser mais tradicionalmente associado a homens, maior dificuldade de financiamento e dificuldade para conciliar demandas da família e do empreendimento“.

A disparidade de 14,6% entre os gêneros nas empresas estabelecidas já foi pior. Em 2009, o mesmo estudo apontou 25,4% de diferença entre homens e mulheres à frente desses empreendimentos. Desde 2010, no entanto, o indicador tem se mostrado relativamente estável, o que chama a atenção para a necessidade de programas de apoio às mulheres já empresárias.

Leia mais: Para diretora do Google Fotos, diversidade é a chave do sucesso