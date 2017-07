Dos 25 melhores CEOs do Brasil, 3 são mulheres, segundo a Forbes

A Forbes Brasil elegeu, nesta semana, os melhores presidentes de empresa do país. A capacidade de manter ou ampliar a relevância de suas companhias, passar por crises e unir suas metas financeiras a genuínas preocupações ambientais e sociais em meio às adversidades foram os aspectos avaliados para escolher os executivos que se destacaram em 2016. Um grupo de consultores e acadêmicos especializados em gestão e negócio elegeu os nomes.

Na lista de 25 CEOs eleitos os melhor do Brasil, apenas três são mulheres. São elas:

Paula Bellizia – Microsoft

A CEO comanda a maior subsidiária da empresa de tecnologia da América Latina. Sob sua gestão, a Microsoft investe cada vez mais em seu serviço na nuvem, Azure, e nas ferramentas de digitalização de dados, como o Cortana Analytics.

Cristina Palmaka – SAP Brasil

No comando da divisão brasileira da empresa alemã, Cristina Palmaka tem o desafio de alinhar a SAP Brasil às transformações globais da companhia. A empresa cresce com investimento em serviços em nuvem e tem um laboratório voltado para inteligência artificial, big data, machine learning e outras novidades

Chieko Aoki – Blue Tree Hotels

Há 20 anos, Chieko Aoki inaugurou a Blue Tree Hotels. Mesmo depois de décadas, ela ainda está presente no dia a dia da rede hoteleira, ajudando a resolver os problemas mais cotidianos. A rede inaugurou cinco hotéis no ano passado, mas deixou outros 11 parados, para ajustar as aberturas de novos empreendimentos à crise econômica.

*Com informações de EXAME.com